Тръмп за отношенията с Китай: Светло бъдеще и най-голямото събитие в историята

Китайският президент Си Цзинпин каза на започналата среща с американския си колега Доналд Тръмп в Пекин, че очаква настоящата 2026-а да бъде "историческа, знакова година" за отношенията между Китай и САЩ, излъчи на живо Китайската централна телевизия, цитирана от БТА.

По думите на Си в Голямата зала (сградата на китайския парламент) на народа китайско-американските икономически и търговски взаимоотношения са "взаимноизгодни". Той приветства напредъка по тази линия на връзките с Вашингтон на срещата, която според Тръмп ще е "най-голямото събитие" в историята, информира китайската новинарска агенция Синхуа.

Според американския президент двете страни ги очаква "светло бъдеще" в двустранното сътрудничество, се видя от живото предаване на CCTV.

Китайският лидер посрещна госта си на червения килим пред Голямата за зала на народа на площад "Тянанмън". Двамата се ръкуваха пред обективите и строените почетни гвардейски части, след което лидерите поздравиха членовете на двете официални делегации.

После те изслушаха химните на своите страни на фона на топовни салюти, направиха преглед на почетните части и бяха поздравени от деца, махащи с цветя и развяващи китайски и американски знаменца.