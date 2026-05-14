Тръмп и Дзинпин посетиха Храма на Небето в Пекин

Завърши официалният разговор в Голямата зала на народа в Пекин между президентите на Китай - Си Цзинпин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в рамките на срещата им днес, предадоха Китайската централна телевизия (ССTV) и китайската новинарска агенция Синхуа, цитирани от БТА.

След него Си обсъди икономическото сътрудничество между двете страни с видни бизнесмени, част от оглавяваната от Тръмп американска делегация, отбелязаха двете водещи китайски медии.

Китайският лидер приветства желанието на САЩ за равнопоставеност в това сътрудничество.

След разговорите в Голямата зала на народа Си и Тръмп посетиха религиозния комплекс, датиращ от 15. век в Пекин, наречен Храм на Небето и символизиращ връзката между Земята и Небето.