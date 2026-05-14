Виетнам засилва сътрудничеството си с ООН в борбата срещу престъпността

Постоянният представител на Виетнам в международните организации във Виена Ву Ле Тай Хоанг се срещна с новия генерален директор на Службата на ООН в австрийската столица и изпълнителен директор на Службата на ООН за наркотиците и престъпността Моника Катина Джума, предаде ВНА, цитирани от БТА.

Посланикът подчерта, че Виетнам високо цени подкрепата на службата за увеличаването на капацитета на страната за предотвратяването на престъпността, за борбата с разпространението на наркотиците и за овладяването на нововъзникващите предизвикателства, по-специално киберпрестъпността. Виетнам постоянно отдава голямо значение на сътрудничеството със на Службата на ООН за наркотиците и престъпността и двете страни са си сътрудничили ефективно в множество двустранни събития и многостранни процеси, свързани с борбата с престъпността.

Посланикът се възползва от възможността да благодари за сътрудничеството на ООН с Виетнам при успешното организиране на церемонията по подписване на Конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността в Ханой през октомври 2025 г. Виетнам очаква с нетърпение продължаващо тясно и ефективно сътрудничество през следващия период, особено в дипломатическите и правните процеси, необходими за бързото влизане в сила и ефективното прилагане на Ханойската конвенция, което ще допринесе за киберсигурността и борбата с високотехнологичните престъпления, както и ще помогне на други държави ефективно да развиват технологии и иновации.

Ръководителят на виетнамската мисия изрази увереност, че под ръководството на Джума Службата ще продължи да играе ключова роля в напредъка на глобалните усилия за борба с международната организирана престъпност, както и в насърчаването на правосъдието, върховенството на закона и устойчивото развитие.