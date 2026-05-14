Нов удар за летището в Солун – след „Райънеър“ го напуска и „ФедЕкс“

"Райънеър" СНИМКА: АРХИВ

Лошите новини за летището в Солун, но и за икономическия живот във втория по големина гръцки град, не спират, след като беше съобщено, че американският логистичен гигант „ФедЕкс" (FedEx) ще прекрати дейността си на летището, предаде гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Новината беше обявена вчера от председателя на солунските митнически агенти Йоргос Козмидис.

През миналата седмица най-голямата авиокомпания в Европа, нискотарифният авиопревозвач „Райънеър" обяви, че ще затвори от октомври базата си в Солун, в която бяха разположени три самолета, с аргумента, че операторът на летището „Фрапорт Гърция" е увеличил прекомерно летищните такси.

„ФедЕкс" ще спре да оперира от солунското международно летище „Македония" от 31 май, а всичките му операции в Гърция ще бъдат прехвърлени на атинското летище „Елефтериос Венизелос". Не е ясно дали и това решение има връзка с летищните такси в Солун.

Оттеглянето на „ФедЕкс" ще увеличи времето за доставяне на пратки в града, вероятно ще увеличи цените на доставките, а и ще доведе до освобождаването на около 100 митнически агенти на американската логистична компания в града.

