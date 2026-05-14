Си Дзинпин посрещна Тръмп със зловещо предупреждение за риска от война САЩ - Китай

Си Дзинпин посрещна Доналд Тръмп със зловещо предупреждение за риска от война между САЩ и Китай, след като двамата лидери седнаха на масата за решаващи преговори в Пекин.

Малко по-рано Тръмп беше заслепен от пълния протокол с червен килим, подготвен от китайския му домакин. Той беше посрещнат с имперска помпозност, каквато рядко се оказва на американски лидер - с маршируващи войници, гърмящи оръдия и деца, развяващи знамена.

Но когато двамата заеха местата си един срещу друг в Голямата зала на народа на площад „Тянанмън", Си започна с многозначителна препратка към така наречения „капан на Тукидид", съобщава "Дейли мейл".

Изразът се отнася до разказа на древногръцкия историк Тукидид за Атина и Спарта и описва опасността от конфликт, когато утвърдена сила се чувства заплашена от възходяща цивилизация.

„Светът е стигнал до нов кръстопът. Могат ли Китай и САЩ да преодолеят капана на Тукидид и да създадат нова парадигма?", попита Си Тръмп.

По време на двучасовата им среща на върха Си предупреди Тръмп, че ако Тайван бъде неправилно третиран, САЩ и Китай ще се сблъскат или дори ще влязат в конфликт, което ще тласне цялостните отношения в много опасна ситуация", съобщи държавният медиен канал CCTV.

Тръмп, който изглеждаше незасегнат от класическата препратка на Си, отвърна с ентусиазъм и похвали пищността на посрещането, наричайки го „чест, каквато малцина са виждали преди", и отдели специално внимание на „щастливите и красиви" деца.

„За мен е чест да бъда с вас, чест е да съм ваш приятел, а отношенията между Китай и САЩ ще бъдат по-добри от всякога", обърна се Тръмп към Си.

Това е първата среща на Тръмп с Си от началото на конфликта в Иран на 28 февруари. Напрежението около търговията между първите две икономика в света, Ормузкия проток и продажбите на оръжие от САЩ за Тайван са сред най-спорните теми, които се очаква да бъдат обсъдени.

Тръмп е придружен от финансовия министър Скот Бесент, държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет. С него в Пекин са и директорите на някои от най-големите технологични компании в света - Тим Кук от Apple, Дженсън Хуанг от Nvidia, Илон Мъск, сред поканените са и шефове от Exxon, Boeing, Citigroup, Visa, Qualcomm.

Тръмп нарече Си "велик лидер" и съобщи, че представителите на бизнеса са дошли, за да "покажат уважението си към Вас и към Китай". Домакинът призова двете стани да бъдат партньори, а не съперници, като намерят "правилния начин великите сили да съществуват заедно".