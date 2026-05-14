Зеленски: Русия е атакувала Украйна с над 1560 дрона от ранните часове вчера

Руските сили са атакували Украйна с повече от 1560 дрона срещу Украйна от началото на продължителното въздушно нападение, започнало вчера в малките часове на деня, заяви тази сутрин украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

"От малко след полунощ вчера Русия използва повече от 1560 дрона срещу нашите градове и общини. Това със сигурност не са действия на хора, които вярват, че войната е към края си", написа той в социалната мрежа Екс.

Украинските военновъздушни сили съобщиха днес, че само през изминалата нощ руските въоръжени сили са изстреляли 56 ракети и са насочил 675 дрона срещу Украйна при масираната си атака. Докладва се, че средствата за противовъздушна отбрана са свалили 652 дрона и 41 ракети и че са регистрирани 38 попадения на 24 места в страната. Съобщава се за щети от падащи отломки на още 18 места.

Един човек е загинал и 16 са ранени в Киев при масираната руска атака, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение в приложението Телеграм на ръководителя на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.