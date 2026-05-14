90 души загинаха при буря в най-гъсто населения индийски щат Утар Прадеш

Буря СНИМКА: Pixabay

Близо 90 души са загинали при буря в най-гъсто населения индийски щат Утар Прадеш, съобщиха днес местните спешни служи, цитирани от Ройтерс и БТА.

Между март и юни бурите са често явление в северния индийски щат, отбелязва световната агенция.

„Неблагоприятните метеорологични условия доведоха до смъртта на 89 души", съобщи представител на щатските власти в социалната мрежа Екс. Съобщава се за 53 ранени и за щети по 87 къщи от проливни дъждове, градушки и гръмотевици.

Телевизионни кадри показват дървета, изкоренени от пориви на вятъра, както и отнесени билбордове.

Някои от смъртните случаи се дължат на падащи дървета и срутващи се стени на домове, уточниха местните власти.

На служителите е наредено да помогнат на оцелелите и да разпределят финансова помощ в рамките на 24 часа, съобщиха властите.

