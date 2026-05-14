Русия одобри военните й да могат да защитават свои граждани в чужбина

Русия СНИМКА: Пиксабей

Руската Държавна дума одобри на второ и трето четене законопроекта за „екстерриториалното" използване на руските въоръжени сили за защита на руски граждани в чужбина, съобщава ТАСС.

Съответните изменения се внасят в законите „За гражданството" и „За отбраната". Законопроектът е изготвен от министерството на отбраната на Русия и внесен в Държавната дума на 19 март. На първо четене депутатите го одобриха на 14 април.

В закона е записано, че решението за евентуално „екстериториално" използване на въоръжените сили ще се взема от президента.

Целта на този закон, както отбелязва проектът на Faridaily, не е напълно ясна, тъй като президентът и без това има правото да „предприема мерки" за защита на гражданите в случай, че чуждестранни или международни органи приемат решения, противоречащи на интересите на Русия по член 8 от Федералния закон № 390 „За сигурността").

Председателят на комисията по отбрана на Държавната дума Андрей Картаполов свързваше необходимостта от закона с делото на археолога Александър Бутягин, задържан в Полша. В края на април той беше освободен.

Юристите, интервюирани от „Коммерсант", предполагат, че може да става дума за „законодателно уреждане" на ескортирането или охраната на корабите от „сенчестия флот", включени в санкционните списъци.

