Арестуват бившия шеф на кабинета на Зеленски

Върховният антикорупционен съд в Киев постанови задържане под стража на бившия ръководител на кабинета на президента на Украйна Андрий Ермак.

Съдът остави на Ермак възможност да бъде освободен срещу гаранция в размер на 140 милиона гривни (3,2 милиона долара).

Самият Ермак заяви, че не разполага с такава сума. По думите му, адвокатът му ще обсъди този въпрос с негови приятели и познати.

Той е заподозрян по делото за легализиране на 460 милиона гривни (10 милиона долара) при строителството на елитния комплекс „Династия" край Киев. Не признава вината си, пише Meduza.

„Отхвърлям всички обвинения", заяви Ермак на съдебното заседание на 12 май. Адвокатът му заяви, че позицията на прокуратурата се основава на предположения.