ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парламентът прие и втория законопроект с мерки за ...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22845346 www.24chasa.bg

18 миньори са блокирани в мина на предприятието „Трепча“ в Северно Косово

768
Косово

18 миньори са блокирани в мина на предприятието „Трепча" в Северно Косово, предаде новинарската агенция „Економия онлайн", като се позова на председателя на синдиката на миньорите в „Трепча" Ибрахим Йонузи, пише БТА. Причината за блокирането им не се посочва.

Той заяви, че първоначално блокираните миньори са били 40 на брой, но една част от тях е успяла да излезе пеша от галериите. Според него общото състояние на останалите около 18 души е добро.

„Поддържаме контакт с тях, но колкото повече време прекарват вътре, толкова по-тежка става ситуацията. Имат нужда да бъдат снабдени с храна, вода, защото резервите (им) са на свършване", каза Йонузи.

Промишленият комплекс „Трепча" беше една от най-големите компании в бивша Югославия и осигуряваше работа на над 20 000 работници в 40 мини и заводи за добив и преработка на олово, цинк и сребро.

Косово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)