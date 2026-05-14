18 миньори са блокирани в мина на предприятието „Трепча" в Северно Косово, предаде новинарската агенция „Економия онлайн", като се позова на председателя на синдиката на миньорите в „Трепча" Ибрахим Йонузи, пише БТА. Причината за блокирането им не се посочва.

Той заяви, че първоначално блокираните миньори са били 40 на брой, но една част от тях е успяла да излезе пеша от галериите. Според него общото състояние на останалите около 18 души е добро.

„Поддържаме контакт с тях, но колкото повече време прекарват вътре, толкова по-тежка става ситуацията. Имат нужда да бъдат снабдени с храна, вода, защото резервите (им) са на свършване", каза Йонузи.

Промишленият комплекс „Трепча" беше една от най-големите компании в бивша Югославия и осигуряваше работа на над 20 000 работници в 40 мини и заводи за добив и преработка на олово, цинк и сребро.