По време на редовния брифинг на китайското Министерство на външните работи на 11 май журналист от Phoenix TV поиска коментар от говорителя Гуо Дзякуън за липсата на покана към Тайван за участие в предстоящата 79-а Световна здравна асамблея на 18 май.

Гуо Дзякуън заяви, че в света има само един Китай, Тайван е неделима част от китайската територия, а правителството на Китайската народна република е единственото легитимно правителство, представляващо цял Китай. По думите му позицията на Пекин относно участието на Тайван в международни организации, включително дейностите на Световната здравна организация, е последователна и ясна — въпросът трябва да се разглежда единствено в рамките на принципа за един Китай. Той подчерта, че този принцип е залегнал в Резолюция №2758 на Общото събрание на ООН и Резолюция 25.1 на Световната здравна асамблея.

Според китайската страна Тайван няма основание, право или оправдание да участва в асамблеята без съгласието на централното правителство в Пекин. Гуо Дзякуън обвини управляващата в Тайван Демократична прогресивна партия, че упорито отстоява сепаратистки позиции в подкрепа на „независимостта на Тайван", което, по думите му, е довело до отпадането на политическата основа за участие на острова във форума.

„За да защити принципа за един Китай и авторитета и сериозността на съответните резолюции на ООН и Световната здравна асамблея, Китай реши да не даде съгласие Тайван да участва в тазгодишната асамблея", заяви говорителят. Той допълни, че всякакви опити за политически манипулации чрез „тайванската карта" и действия, противоречащи на принципа за един Китай, са обречени на провал.