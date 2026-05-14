КМГ: Халед Ел-Енани: Светът трябва да почерпи от опита на Китай в дигитализацията на образованието

В интервю за Китайската медийна група генералният директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани подчерта, че светът трябва да приложи китайския опит и да се поучи от постиженията на страната в цифровото образование и внедряването на изкуствения интелект през последните години.

Той обърна специално внимание на китайската платформа за интелигентно образование, която е осигурила достъп до обучение на стотици милиони младежи по света. По думите му тези технологии са изключително ценни за децата в зони на конфликти и природни бедствия, както и за разселени лица.

Ел-Енани подчерта, че партньорството на ЮНЕСКО с водещите държави в областта на науката, технологиите и изкуствения интелект, сред които е и Китай, ще донесе огромни ползи за цялото човечество.