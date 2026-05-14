КМГ: Уан И призова Пакистан да засили посредничеството си за отварянето на Ормузкия проток

КМГ

724
Снимка: Китайска медийна група

В телефонен разговор с пакистанския вицепремиер и министър на външните работи Мохамед Исхак Дар на 12 май китайският първи дипломат Уан И призова Исламабад „да увеличи посредническите си усилия и да допринесе за правилното решаване на въпросите, свързани с отварянето на Ормузкия проток".

Дар е информирал китайския си колега за последните посреднически инициативи на Пакистан за улесняване на преговорите между Иран и САЩ, и е изразил надежда за засилване на координацията с Пекин в името на регионалния мир и стабилност.

Уан И е изразил увереност, че Пакистан ще продължи да допринася за възможно най-бързото възстановяване на регионалния мир, и е уверил Дар, че Китай ще продължи да подкрепя посредническите усилия на страната, както и ще даде своя собствен принос за постигането на тази цел.

В условията на турбулентната глобална среда Китай и Пакистан трябва да отстояват единна справедлива позиция в многостранни платформи като ООН и съвместно да подкрепят мултилатерализма, е добави Уан И.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

