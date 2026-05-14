КМГ: Китай представя втория си собствен круизен кораб „Adora Flora City“

На 20 март тази година вторият китайски голям круизен кораб беше изведен от док в Шанхай. Той е по-голям и по-усъвършенстван от първия – „Adora Magic City", и носи името „Adora Flora City".

Според плана „Adora Flora City" ще излезе на морски изпитания в края на май, а официалното му предаване се очаква до края на 2026 г. и тогава той ще посрещне първите си пасажери.

Името „Adora Flora City" е вдъхновено от прозвището на Гуанджоу – „Градът на цветята", и символизира един изпълнен с живот „плаващ град на цветята". Главният ръководител на проекта и главен конструктор Чън Ган обяснява, че корабът ще оперира редовно по международни маршрути, като ще използва Гуанджоу за свое базово пристанище.

В сравнение с първия китайски круизен кораб, „Adora Flora City" включва редица подобрения в дизайна и конструкцията. Преди всичко той е по-голям. Корабът е с дължина 341 метра и ширина 37,2 метра, с водоизместимост над 140 000 тона. По думите на Чън Ган дължината е увеличена с 17,4 метра, но максималният брой пътници остава непроменен, което означава повече пространство в общите зони на борда.

Благодарение на оптимизираното разпределение, площта на общите вътрешни пространства и на откритите зони за отдих е увеличена съответно с 735 кв. м и 1913 кв. м спрямо „Adora Magic City", достигайки 25 599 кв. м и 14 272 кв. м. Това осигурява значително по-просторна среда за развлечения и почивка.

Освен това корабът ще разполага и с повече интелигентни технологии. Чън Ган обяснява, че както в системата за интелигентно управление на целия кораб, така и в обществените пространства за пътниците ще бъдат интегрирани съвременни технологии, включително елементи на изкуствен интелект. В момента тези решения са в етап на проучване, а окончателният им вид все още се доработва и оптимизира.

Цялостното преживяване при пътуване също ще бъде подобрено. „Adora Flora City" и „Adora Magic City" са от един и същи клас кораби, като делът на каютите с балкон остава еднакъв и за двата. В същото време вътрешното разпределение и обзавеждането на каютите са оптимизирани, а за да се отговори на по-разнообразни нужди, са добавени и нови типове каюти.

По отношение на храненето корабът ще предлага по-богат избор от храни и напитки, съобразени с вкусовете на китайските пътници. Освен това, тъй като ще оперира с базово пристанище Гуанджоу, във външния му дизайн са включени елементи от културата на този район, за да се създаде по-ясно изразено местно усещане и по-автентично преживяване за пътниците.