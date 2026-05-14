КМГ: Германският бизнес остава оптимистичен за икономическия растеж на Китай

Германските компании запазват положителна нагласа относно перспективите за икономически растеж на Китай, като очакванията за бизнес оборот, печалби, инвестиции и възможности за заетост са по-високи в сравнение с миналата година. Това показват данните от проучване, публикувано на 12 май от Германската търговска камара в Китай.

Според доклада, поради глобалната геополитическа нестабилност, мнозинството от германските фирми са били засегнати от продължаващия конфликт в Близкия изток, който е предизвикал рязък скок в цените на петрола, но въпреки това 61% от анкетираните планират да увеличат инвестициите си в Китай през следващите две години. Това е ръст спрямо 53% през 2025 г. и представлява най-високото ниво от 2023 г. насам.

Компаниите са до голяма степен оптимистично настроени за китайската икономика, като 37% прогнозират подобрение през следващите шест месеца – значително увеличение от 22 процентни пункта спрямо миналата година.

До края на 2026 г. 42% от анкетираните фирми очакват ръст на оборота, а 29% предвиждат по-високи печалби. Проучването отчита също увеличение на инвестициите и заетостта, което допринася за цялостната по-позитивна перспектива.

Проучването е проведено между 15 и 21 април, като в него са участвали общо 216 компании, членуващи в Германската търговска камара в Китай.