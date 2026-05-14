Гърция глоби над 1,9 млн. евро две компании за нарушения срещу потребители

Независимият орган за надзор на пазара и защита на потребителите в Гърция наложи глоби на обща стойност над 1,9 милиона евро на компаниите FAGE и doValue Greece.

Според официалното съобщение на надзорния орган, на FAGE е наложена административна глоба в размер на 1 757 503 евро за превишаване на разрешения брутен марж на печалба при 21 продуктови кода от общо 22 проверени артикула.

FAGE (ФАГЕ) е гръцка млекопреработвателна компания, специализирана в производството на кисело мляко, сирена и млечни десерти.

Глобата е била наложена след множество жалби от потребители и последвала проверка от страна на властите. По време на инспекцията са били установени сериозни нарушения на законодателството за защита на потребителите, сред които недоставка на продукти, за които клиентите вече са били платили, както и невъзстановяване на суми в случаи, при които поръчките не са могли да бъдат изпълнени.

Паралелно с това doValue Greece е санкционирана с 200 000 евро за нарушения, свързани с практики по събиране на вземания и неправомерно притесняване на длъжници.

doValue Greece е водеща гръцка компания за управление и обслужване на необслужвани кредити (NPL) и недвижими имоти. Тя играе ключова роля на местния финансов пазар, подпомагайки банки и инвеститори в управлението на проблемни активи след финансовата криза в Гърция.

От независимия орган подчертават, че проверките на пазара ще продължат и през следващите месеци с цел ограничаване на нелоялните търговски практики и защита на потребителите на фона на продължаващия ценови натиск в страната.