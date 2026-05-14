Тръмп публикува карта на Венецуела в цветовете на американското знаме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново предизвиква сензация с провокативна публикация, свързана с териториални експанзионистични стремежи: този път става дума за Венецуела. В своята платформа "Трут соушъл" той публикува карта, която показва южноамериканската държава в цветовете на американското знаме. Над картата е изписано: „51-ви щат"., съобщи вестник "Франкфуртер Алгемайне цайтунг".

Още в понеделник Тръмп заяви в телефонен разговор с журналист от американската телевизия Фокс Нюз, според неговите думи, че сериозно обмисля да превърне Венецуела в 51-вия щат на САЩ. От разговора става ясно, че Тръмп е мотивиран от очакваната стойност на петрола във Венецуела от 40 трилиона долара. Стопанинът на Белия дом също така каза пред Фокс Нюз, че е популярен сред гражданите на страната. "Венецуела обича Тръмп", каза Тръмп.

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес отхвърли намеците на Тръмп, пише БТА.

"Това не е предвидено", каза тя. Венецуела не е колония, а правителството в Каракас ще продължи да защитава целостта, суверенитета и независимостта на страната. "Президентът Тръмп знае, че ние работим по дипломатическа програма за сътрудничество. Това е курсът и това е пътят", каза тя, предаде Си Ен Ен.

Родригес се изказа в Международния съд в Хага в последния ден от изслушванията по спора между страната ѝ и съседна Гвиана за обширния регион Есекибо, богат на полезни изкопаеми и нефт.

Точният контекст на изказването на Тръмп остава неясен. Белият дом не отговори веднага на искане за коментар по въпроса.

Говорителката на Белия дом Анна Кели по-късно отказа да коментира плановете на Тръмп, изразени в неговото интервю с Робъртс за Фокс Нюз. Кели заяви, че президентът е "известен с това, че никога не приема статуквото", и похвали Родригес за "невероятното сътрудничество" със САЩ.

Не случайно мотото на политическата дейност на Тръмп е "Make America Great Again", посочва "Франкфуртер Рундшау".

Очевидно според Тръмп все пак би било възможно САЩ просто да приобщят други държави. По този начин сегашният президент би могъл не само да направи САЩ велики, но и действително да ги разшири.

Коя страна би била подходяща за това? Тръмп има готов отговор: Венецуела.

На 3 януари американските въоръжени сили нахлуха във Венецуела, арестуваха държавния глава Николас Мадуро в Каракас и го прехвърлиха в Ню Йорк, където той и съпругата му трябва да се отговорят пред федерален съд за предполагаемо участие в наркотрафик.