Израел с нова серия удари срещу "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия съобщи, че е започнала да нанася нова серия удари срещу "Хизбула" в Южен Ливан, предаде Франс прес.
Агенцията отбелязва, че изявлението е било публикувано преди предстоящата днес във Вашингтон нова среща между представители на Израел и Ливан.
Израелската армия призова жителите на десетки села в Южен Ливан да се евакуират преди началото на бомбардировките, пише БТА.
Между Израел и проиранската групировка "Хизбула" почти всеки ден има сблъсъци въпреки примирието, което влезе в сила в средата на миналия месец, посочва АФП.
Срокът на споразумението изтича след няколко дни.