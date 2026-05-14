Израел с нова серия удари срещу "Хизбула" в Южен Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия съобщи, че е започнала да нанася нова серия удари срещу "Хизбула" в Южен Ливан, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че изявлението е било публикувано преди предстоящата днес във Вашингтон нова среща между представители на Израел и Ливан.

Израелската армия призова жителите на десетки села в Южен Ливан да се евакуират преди началото на бомбардировките, пише БТА.

Между Израел и проиранската групировка "Хизбула" почти всеки ден има сблъсъци въпреки примирието, което влезе в сила в средата на миналия месец, посочва АФП.

Срокът на споразумението изтича след няколко дни.