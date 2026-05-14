Белгия и Нидерландия ще засилят сътрудничеството си в ядрената енергетика

Белгия и Нидерлания подписаха меморандум за разбирателство за засилване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Споразумението е насочено към съвместна научноизследователска и развойна дейност, както и обмен на експертен опит. Белгия ще предостави ноу-хау, свързано с експлоатацията на по-голям брой действащи ядрени реактори, докато Нидерландия ще сподели опита си в планирането на нови реактори и разработването на малки модулни реактори.

Двете страни възнамеряват да организират и съвместни иновационни мисии, които да улеснят обмена на знания между компании и организации от двете държави, пише БТА.

Разглеждат се и възможности за съвместни програми за обучение на бъдещи специалисти в ядрения сектор, тъй като и Белгия, и Нидерландия очакват нужда от хиляди нови служители за предстоящи проекти за ядрени реактори.

Освен това страните планират да работят съвместно по дългосрочни решения за управление, съхранение и обезвреждане на радиоактивни отпадъци.

Белгийските власти заявиха, че партньорството ще допринесе за изграждането на "по-силен, по-иновативен и по-независим европейски ядрен сектор". От нидерландска страна подчертаха, че сътрудничеството с Белгия ще подпомогне общите ядрени амбиции на двете държави и ще укрепи по-широкото европейско енергийно партньорство.