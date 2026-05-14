Филипинският сенатор, укриващ се от заповед за арест, е напуснал сградата на Сената

Ръководителят на "войната срещу наркотиците", водена при предишния президент на Филипините Родриго Дутерте - сенатор Роналд Дела Роса, избяга от Сената, където беше потърсил убежище, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Бившият началник на полицията при Дутерте се опитва да избегне ареста, поискан от Международния наказателен съд (МНС) по обвинение в престъпления против човечеството, пише БТА.

Потвърдено е, че сенаторът, по прякор Бато, вече не е в сградата, заяви на пресконференция председателят на Сената Алан Питър Кайетано.