На "Лесово" задържаха над 3 кг контрабандно злато ...

Шойгу: Русия изгражда пълноценни отношения с управляващите в Афганистан талибани

Секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу Снимка: СНИМКА: Екс/@archer_rs

Русия изгражда "пълноценни партньорски отношения" с управляващите в Афганистан талибани, които обхващат политическата, икономическата и търговската сфера, заяви днес секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу, цитиран от Ройтерс.

На 21-вата среща на секретарите на съветите за сигурност на държавите членки на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек, Шойгу подчерта, че Москва смята за недопустимо връщането на военна инфраструктура на трети страни на територията на Афганистан, както и разполагането на нови военни обекти в съседни държави, пише БТА.

"Нашият принципен подход е, че САЩ и техните съюзници трябва да признаят пълната отговорност за своето 20-годишно присъствие в Афганистан и да поемат основната тежест за неговото следвоенно възстановяване", заяви Шойгу, цитиран от ТАСС.

Той допълни, че Русия ще продължи да развива контактите си с талибанските власти, като акцентът остава върху регионалната сигурност и предотвратяването на разпространението на тероризма и наркотрафика.

