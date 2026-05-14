Завързаха и ограбиха 81-годишен в село Лешница

Тайван обвини Китай в ескалиране на напрежението

След като китайският президент Си Цзинпин предупреди за потенциален конфликт с Тайван, правителството в Тайпе обвини Пекин в ескалиране на напрежението в региона, предаде ДПА.

По-рано Си предупреди американският президент Доналд Тръмп да не подхожда грешно към въпроса за Тайван по време на визитата на Тръмп в Пекин. Китайският президент заяви, че „поддържането на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ знаменател за Китай и САЩ".

В отговор на днешните изказвания говорителката на тайванското правителство Мишел Ли заяви пред журналисти, че „военните заплахи на Китай са единствения източник на нестабилност в Тайванския проток и по-широкия Индо-тихоокеански регион".

Ли подчерта, че укрепването на националната отбрана и поддържането на съвместно възпиране са от съществено значение за гарантиране на мира и стабилността в района на Тайванския проток.

Правителството на Тайван гледа положително на всякакви действия, които подпомагат стабилизирането на условията в региона управлението на рисковете от разширяването на авторитарното влияние, добави тя.

Като коментар върху срещата между Тръмп и Си, Ли заяви, че националната сигурност и външната политика на Тайван поддържат тесен контакт с американските си партньори.

Тя отбеляза, че САЩ многократно са потвърждавали ясната си и твърда подкрепа за Тайван. „Много сме благодарни за дългогодишната и многопластова подкрепа от страна на САЩ", отбеляза тя.

Съединените щати – основният партньор по сигурността на Тайван – са законово задължени да подпомагат защитата на острова съгласно Закона за отношенията с Тайван от 1979 година, пише БТА.

Китай смята Тайван за територия, въпреки че островът се управлява самостоятелно от 1949 г. от демократично избирано правителство, отбелязва ДПА.

