Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена, обяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

През годините Путин и китайският лидер Си Цзинпин са се срещали над 40 пъти, за последно през август и септември в Китай миналата година, отбелязва Ройтерс.

Двамата подписаха споразумение за стратегическо партньорство "без граници" през февруари 2022 г., по-малко от три седмици преди руската инвазия в Украйна, припомня световната агенция.

В момента на посещение в Китай е американският президент Доналд Тръмп, който днес се срещна със Си.

В средата на миналия месец руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Путин ще посети Китай през първата половина на настоящата година.