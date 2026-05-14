Съд във Вашингтон временно спря санкциите срещу специалния докладчик на ООН Франческа Албанезе

Специалният докладчик на ООН за палестинските територии Франческа Албанезе заяви днес, че съд във Вашингтон е блокирал временно строгите санкции, които ѝ наложи администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

"Американският съд спря санкциите на САЩ срещу мен!", написа италианката в социалната мрежа Екс.

Албанезе цитира и решението на съдията, в което се посочва, че "защитата на свободата на словото винаги е обществен интерес".

Тя благодари на семейството си и на подкрепилите я хора, пише БТА.

Санкциите срещу Албанезе, която нееднократно е заявявала, че действията на Израел в ивицата Газа представляват геноцид, забраняват на американски граждани и компании да имат бизнес отношения с нея.

"Временното решение на американския съд ми носи облекчение, но битката не е приключила", заяви тя и добави, че съдии от Международния наказателен съд и палестински неправителствени организации продължават да бъдат обект на санкции.