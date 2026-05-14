ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завързаха и ограбиха 81-годишен в село Лешница

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22846672 www.24chasa.bg

Съд във Вашингтон временно спря санкциите срещу специалния докладчик на ООН Франческа Албанезе

1344
Франческа Албанезе Снимка: КАДЪР: Екс/@FranceskAlbs

Специалният докладчик на ООН за палестинските територии Франческа Албанезе заяви днес, че съд във Вашингтон е блокирал временно строгите санкции, които ѝ наложи администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

"Американският съд спря санкциите на САЩ срещу мен!", написа италианката в социалната мрежа Екс.

Албанезе цитира и решението на съдията, в което се посочва, че "защитата на свободата на словото винаги е обществен интерес".

Тя благодари на семейството си и на подкрепилите я хора, пише БТА.

Санкциите срещу Албанезе, която нееднократно е заявявала, че действията на Израел в ивицата Газа представляват геноцид, забраняват на американски граждани и компании да имат бизнес отношения с нея.

"Временното решение на американския съд ми носи облекчение, но битката не е приключила", заяви тя и добави, че съдии от Международния наказателен съд и палестински неправителствени организации продължават да бъдат обект на санкции.

Франческа Албанезе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)