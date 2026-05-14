Гръцки депутат пита за възстановяването на пътя от Маказа до нашата граница

Гръцкият депутат от опозиционната партия ПАСОК Илхан Ахмет е поставил в парламента въпроса за възстановяването на пътя от прохода Маказа на границата с България до Нимфея край Комотини, който беше затворен през февруари заради свлачище, съобщава регионалният гръцки сайт „Вория".

„Продължителното затваряне на тази пътна мрежа (...) създава силно безпокойство за икономиката и туризма на региона на Тракия, особено с оглед на началото на летния туристически сезон", пише депутатът.

Гръцката Асоциация на хотелиерите в Тракия също изрази безпокойство и неудовлетворение от продължителното спиране на движението по главния път и настоя за строго спазване на графика на възстановителните дейности, за да не бъде загубен туристическият сезон, пише БТА.

Информационният портал съобщава, че ремонтът на пътя продължава, а движението е отбито по обходни маршрути. Те обаче са бавни и претоварени, а местни жители изразяват недоволство от увеличения трафик през населените места.

Въпросът за възстановяването на пътната връзка между Кърджали и Комотини беше поставен тези дни и от областния управител на Кърджали Здравко Тодоров пред областния управител на гръцката област Източна Македония и Тракия Христодулос Топсидис.

През тази година Северна Гърция разчита в още по-голяма степен на пътния туризъм заради увеличените цени на самолетните билети в резултат на кризата в Близкия изток, коментира „Вория".