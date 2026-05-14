Филипинският президент е разпоредил обективно разследване за изстрелите в Сената

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши е разпоредил да бъде проведено обективно и безпристрастно разследване след като вчера в Сената отекнаха изстрели на фона на напрежението около сенатора Роналд дела Роса и издадената срещу него заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС), предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Директорът на Националното бюро за разследване Мелвин Матибаг съобщи, че тази сутрин Маркос-младши е свикал заседание на ръководителите на службите за сигурност и правоохранителните органи. "Срещнахме се и докладвахме на президента какво се е случило по време на стрелбата вчера", заяви Матибаг пред журналисти в президентството.

По думите му държавният глава е настоял разследването да установи точната последователност на събитията и евентуалната отговорност на замесените страни. "Президентът ни нареди да гарантираме, че разследването ще бъде честно и обективно, за да стане ясно дали е имало пропуски и кой трябва да понесе отговорност", каза още той.

Инцидентът предизвика напрежение и объркване след като в Сената бяха чути изстрели, след като Дела Роса се укриваше там. Мерките за сигурност бяха въведени заради информации, свързани с дела Роса, който е издирван от Международния наказателен съд по обвинения в престъпления срещу човечеството във връзка с кампанията за борбата с наркотиците на бившия президент Родриго Дутерте.

Пресаташето на президента Клер Кастро заяви, че началникът на охраната на Сената и бивш генерал от полицията Мао Апласка е произвел първия предупредителен изстрел, след като агенти на Бюрото по разследване са се легитимирали по време на операция на територията на Сената, пише БТА.

От президентството подчертаха, че служителите на Бюрото по разследване не са извършвали нападение, а са реагирали на искане на Държавната застрахователна система да окажат съдействие за охраната на нейни близки обекти.