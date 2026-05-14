Завързаха и ограбиха 81-годишен в село Лешница

Доналд Тръмп покани Си Цзинпин на посещение в Белия дом на 24 септември

Белия дом Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Американският президент Доналд Тръмп покани днес китайския си колега Си Цзинпин на посещение в Белия дом на 24 септември, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Поканата беше отправена по време на държавния банкет, който Си даде в чест на Тръмп в Пекин, пише БТА.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин се съгласиха на среща, че Ормузкият проток трябва да остане отворен за свободно преминаване на енергийни ресурси, предаде Ройтерс, позовавайки се на официално съобщение на Белия дом.

Според изявлението, публикувано след разговорите, Тръмп и Си са обсъдили и как да продължат усилията за ограничаване на вноса в САЩ на химикали, използвани за производството на фентанил, както и как Китай да увеличи покупките на американски земеделски продукти.

Тайван не е споменат в текста. Белият дом определи срещата като добра.

