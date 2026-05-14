Тръмп и Китай се разбраха: Иран не може да има ядрено оръжие

Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин са се разбрали, че Иран никога не трябва да притежава ядрено оръжие. Това съобщиха от Белия дом.

"САЩ и Китай се съгласиха, че Ормузкият проток трябва да остане отворен, за да се поддържа свободното движение на енергийни ресурси. Президентът Си Дзинпин също така ясно изрази несъгласието на Китай с милитаризацията на пролива и с всякакви опити за въвеждане на такса за неговото използване, като изрази интерес към закупуването на повече американски петрол, за да се намали зависимостта на Китай от пролива в бъдеще", посочват още оттам. Both countries agreed that Iran can never have a nuclear weapon. pic.twitter.com/7hYMIBoTZY — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

По време на държавния банкет, който Си даде в чест на американския президент в Пекин, Тръмп покани китайския си колега Си Цзинпин на посещение в Белия дом на 24 септември.

Белият дом определи срещата на лидерите като добра.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пък заяви, че руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена.

Китайският президент каза пред Тръмп, че очаква настоящата 2026-а да бъде "историческа, знакова година" за отношенията между Китай и САЩ. Според американския президент двете страни ги очаква "светло бъдеще" в двустранното сътрудничество.

По-рано Си Дзинпин заяви, че светът и неговият народ питат "дали двете страни могат да преодолеят "Капана на Тукидид" и да изградят нов модел на отношения между двете световни сили". Той използва понятие, която е популярно в областта на външнополитическите изследвания. То представлява схващане, че когато нововъзникваща сила заплашва да измести традиционната сила, резултатът често пъти е война.

"Вие сте велик лидер, понякога хората не харесват, когато го казвам, но така или иначе ще го кажа, защото е вярно", обърна се Тръмп към китайския президент.