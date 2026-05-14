Нетаняху е пътувал тайно до ОАЕ в разгара на войната с Иран

Израелският лидер Бенямин Нетаняху твърди, че е направил тайно пътуване до Обединените арабски емирства в разгара на войната с Иран, за да се срещне с президента шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

„Това посещение доведе до исторически пробив в отношенията между Израел и ОАЕ", съобщи кабинетът на израелския премиер в сряда вечерта, пише "Гардиън".

Двамата лидери са се срещнали в продължение на няколко часа в Ал Айн, град-оазис на границата с Оман, на 26 март, съобщи Ройтерс.

Източник е казал на информационната агенция, че директорът на Мосад Дейвид Барнеа е направил поне две посещения в ОАЕ по време на войната с Иран, за да координира военни действия. Посещението на началника на разузнаването е съобщено за първи път от Wall Street Journal.

Предполагаемото посещение би било последният важен етап в бързо развиващия се съюз в Близкия изток. Във вторник посланикът на САЩ в Израел, Майк Хъкаби, разкри, че Израел е споделил своята система за противовъздушна отбрана с ОАЕ, изпращайки батареи Iron Dome и военни специалисти, които да ги управляват по време на войната.

„Има изключителни отношения между ОАЕ и Израел", каза Хъкаби.

Но външното министерство на Обединените арабски емирства отрече съобщенията за посещението на Нетаняху в страната, заявявайки, че подобни твърдения са „безпочвени".

Съобщава се също, че ОАЕ тайно са извършили свои собствени удари срещу Иран, включително атака срещу рафинерия на остров Лаван в началото на април, в отговор на иранските атаки срещу петролните им съоръжения, според Wall Street Journal.

Ройтерс съобщи, че Саудитска Арабия също е извършила ответни въздушни удари срещу Иран и подкрепяните от Иран шиитски милиции в Ирак в първите седмици на войната, което би бил първият път, в който Рияд е нанесъл удар върху иранска територия.

През 2020 г. ОАЕ беше първата ислямска държава, която се съгласи да нормализира отношенията си с Израел, последвана от три други ислямски държави: Бахрейн, Мароко и Судан, в рамките на това, което беше описано като „Авраамови споразумения".

ОАЕ отидоха много по-далеч от останалите членове в затягането на отношенията до фактически съюз.

Емирските управници все повече се стремят да очертаят независим външнополитически курс от по-големия си съсед Саудитска Арабия. В началото на месеца ОАЕ напуснаха водения от Саудитска Арабия петролен картел ОПЕК, което сериозно отслаби влиянието на организацията на световните пазари.

Израел и ОАЕ имат близки отношения с администрацията на Тръмп, които се задълбочиха от участието им във войната с Иран. Но те са уязвими към промяна на администрацията и политическата насока във Вашингтон. И двете страни са подложени на интензивно наблюдение за предполагаемо участие във военни престъпления.

Израел е обвинен в геноцид в Газа, а Международният наказателен съд е издал заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант.

Смята се, че ОАЕ въоръжава и финансира Силите за бърза подкрепа, които са обвинени в масови зверства в Судан. Правителството им отрече обвиненията, въпреки значителните доказателства в тяхна подкрепа.