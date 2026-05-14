Си Дзинпин: Отношенията между Китай и САЩ са най-важните в света

Си Дзинпин СНИМКА: Ройтерс

Китайско-американските отношения са най-важните двустранни отношения в света, заяви днес китайският президент Си Дзинпин, цитиран от Франс прес и Би Би Си.

Той отбеляза, че тези отношения се отнасят до благосъстоянието на двете страни с население от 1,7 милиарда и интересите на над 8 милиарда души по света.

"Китайският и американският народ са два велики народа", каза Си, цитиран от БТА.

Китайският президент произнесе реч по време на официална вечеря в Пекин в чест на американския президент Доналд Тръмп. Си завърши речта си с тост "за развитието и бъдещето на двете страни".

Той оцени визитата на Тръмп като "историческо посещение" и посочи, че движенията за "голямото възраждане на китайската нация" и "Да направим Америка отново велика" могат да вървят ръка за ръка.

Според официалната позиция на Китай страната не разглежда Съединените щати като противник, а насърчава модел на сътрудничество "печелившо и за двете страни". Концепцията за "голямото възраждане на китайската нация" е централен елемент в политическата реторика на Си Цзинпин и отразява стремежа Китай да възстанови позицията си на влиятелна и уважавана световна сила след периоди на кризи и войни, отбелязва АФП.

