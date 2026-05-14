Си Дзинпин и Доналд Тръмп разгледаха Храма на небето в Пекин

Днес по време на обиколката в Храма на небето с гостуващия в Китай американски президент Доналд Тръмп, китайският председател Си Дзинпин заяви, че той е символ на китайския мироглед и житейска философия. „В древността владетелите са извършвали тук тържествени ритуали, за да измолят благоденствие за нацията и благоприятно време за реколтата, което е израз на традиционната китайска мисъл, че „народът е основата на държавата".

Когато основата е здрава, държавата е мирна. Китайската комунистическа партия наследява и развива тази хуманистична мисъл, като винаги се придържа към основната цел да служи всеотдайно на народа, за което получава неговата непоколебима подкрепа", каза Си Дзинпин.

Тръмп изрази възхищението си от факта, че Храмът на небето е оцелял вече над 600 години, демонстрирайки забележителната традиционна култура на Китай. Той подчерта, че подчерта, че САЩ и Китай са велики държави, а народите им са изпълнени с мъдрост, поради което двете страни трябва да задълбочават взаимното разбирателство и да укрепват приятелството между хората.