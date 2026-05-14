Британският здравен министър подаде оставка

Уес Стрийтинг КАДЪР: Екс/@disclosetv

Уес Стрийтинг подаде оставка като министър на здравеопазването на Великобритания, с което задълбочи кризата около премиера Киър Стармър и отвори пътя към възможно оспорване на лидерския пост в Лейбъристката партия, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

В писмото, с което обявява оставката си, Стрийтинг разкритикува „липсата на посока" в управлението и каза на премиера, че е „ясно", че няма да поведе Лейбъристката партия към следващите избори.

„Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори и че депутатите от Лейбъристката партия и синдикатите, свързани с нея, искат дебатът за това какво следва да бъде сблъсък на идеи, а не на личности или дребни вътрешнопартийни борби. Този дебат трябва да бъде широк и в него трябва да участват възможно най-силните кандидати. Подкрепям този подход и се надявам, че ще съдействате за това", написа Стрийтинг в писмото, цитиран от БТА. 

Оставката на Стрийтинг идва след дни на сътресения, през които призивите Стармър да се оттегли се засилиха след тежкото поражение на Лейбъристката партия на местните избори миналата седмица.

Това може да даде старт на надпревара за лидерството, в която бившата вицепремиерка Анджела Рейнър също даде знак, че може да се кандидатира, а други възможни претенденти са министърът на енергетиката Ед Милибанд, министърът на въоръжените сили Ал Карнс и кметът на Манчестър Анди Бърнъм.

