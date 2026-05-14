МААЕ: Има рязко увеличение на активността на дронове край украински атомни елетроцентрали

Международната агенция за атомна енергия (MAAE) съобщи днес, че е била информирана за значително нарастване на активността на дронове в близост до украински ядрени обекти през тази седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според агенцията на 13 и 14 май са регистрирани над 160 безпилотни летателни апарата в районите около Южноукраинската атомна електроцентрала, Чернобилската атомна електроцентрала и Ровненската атомна електроцентрала.

МААЕ уточни в публикация в Екс, че не е установено пряко въздействие върху ядрената безопасност на обектите.