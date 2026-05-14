Кокаин за 1,7 милиона евро е открит на гръцкото пристанище в Пирея

Кокаин на стойност 1,7 милиона евро беше открит на най-голямото гръцко пристанище в Пирея, съобщава гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

Наркотикът е засечен от служители на Независимия орган за публични приходи (ААДЕ) при специализирана операция след оценка на риска на контейнер, пристигащ от Еквадор. При проверка на контейнера са открити 40 пакета с кокаин с общо тегло 46 килограма. Изчислява, че разпространението му на пазара би довело до незаконна финансова печалба на стойност над 1,7 милиона евро.

Разследващите са проследили специфичния начин на действие на мрежите, които се предполага ,че внасят и разпространяват наркотици от страни в Латинска Америка на територията на Гърция, се отбелязва в съобщението на ААДЕ като не се уточнява кога точно е проведена операцията в Пирея.