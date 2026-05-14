ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха трима, заподозрени за убийство на мъж в ...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22848506 www.24chasa.bg

Кокаин за 1,7 милиона евро е открит на гръцкото пристанище в Пирея

872
Кокаин Снимка: Снимка: Архив

Кокаин на стойност 1,7 милиона евро беше открит на най-голямото гръцко пристанище в Пирея, съобщава гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

Наркотикът е засечен от служители на Независимия орган за публични приходи (ААДЕ) при специализирана операция след оценка на риска на контейнер, пристигащ от Еквадор. При проверка на контейнера са открити 40 пакета с кокаин с общо тегло 46 килограма. Изчислява, че разпространението му на пазара би довело до незаконна финансова печалба на стойност над 1,7 милиона евро.  

Разследващите са проследили специфичния начин на действие на мрежите, които се предполага ,че внасят и разпространяват наркотици от страни в Латинска Америка на територията на Гърция, се отбелязва в съобщението на ААДЕ като не се уточнява кога точно е проведена операцията в Пирея.

Кокаин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)