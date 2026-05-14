Поне 96 души загинаха в Индия след пясъчни бури, дъждове и мълнии (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 96 души загинаха в Северна Индия вследствие на пясъчни бури, проливни дъждове и мълнии, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. BREAKING: At least 45 people have been killed due to adverse weather conditions in Uttar Pradesh, India.



📍Sonbhadra. https://t.co/SGFT2vX9qg pic.twitter.com/9g40ZtiKUm — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 13, 2026

Над 50 човека са ранени, след като бурите преминаха през няколко района късно вчера в Утар Прадеш - най-гъсто населения щат в Индия. Бедствията нанесоха щети на жилищни и други сгради.

Властите посочиха, че някои от смъртните случаи са причинени от падащи дървета, срутващи се сгради и мълнии. Полицията и екипите за реагиране при бедствия използваха моторни резачки и кранове, за да разчистят паднали дървета от пътища и железопътни линии в няколко района, съобщи БТА. #India 🇮🇳 🚨

At least 89 people were killed after severe storms, heavy rain, hail, and lightning struck Uttar Pradesh on Wednesday, officials said.

The storms also injured dozens, damaged homes, and killed livestock. Many deaths were caused by falling trees and collapsing walls. pic.twitter.com/ZaRHwYYiJq — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 14, 2026

Бурите са често явление в северна Индия по време на горещия сезон от март до юни, преди да настъпят ежегодните мусонни дъждове.

Нарендра Н. Сривастава, представител на местните власти, заяви, че екипи за спешна помощ са разположени в засегнатите райони и че домове, реколта и електроенергийна инфраструктура са претърпели значителни щети, особено в селските райони.

Министър-председателят на Утар Прадеш, Йоги Адитянат, нареди на служителите да приключат спасителните операции в рамките на 24 часа и разпореди на властите да предоставят компенсации и спешна помощ на засегнатите семейства.