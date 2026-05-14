Началникът на румънската митница е бил задържан по подозрения в документни измами

Началникът на Румънската митническа служба Михай Савин е бил задържан и предстои да бъде отведен в прокуратурата към Апелативния съд в Букурещ за изслушване, съобщава Аджерпрес, позовавайки се на съдебни източници.

Те посочват, че случаят се разследва от Дирекцията за разследване на икономическата престъпност в рамките на Румънската полиция.

Според изданието "ОбсерваторНюз" Савин е заподозрян в документни измами, след като фалшифицирал служебна заповед, за да оправдае придвижването с включена сигнална лампа на свой съветник. Преди месец пътни полицаи в окръг Яломица спрели въпросния съветник, който се движел към град Галац с висока скорост и с включена сигнална лампа. Той обаче не могъл да оправдае това и шофьорската му книжка била отнета.

Ажерпрес напомня, че Михай Савин беше назначен за председател на Румънската митническа служба с ранг на държавен секретар през януари тази година от премиера Илие Боложан, който преди това уволни неговия предшественик на тази длъжност. Преди това Савин беше заместник-председател на митническата служба, пише БТА.

Информацията за задържането на Савин предизвика реакция от страна на Социалдемократическата партия (СДП), която призова Боложан да подаде оставка като временен премиер и "да поеме политическата отговорност за назначението начело на митническата служба на лице, което е задържано от прокурорите за престъпления, приравнени към корупционните деяния".

В момента Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП), е и.д. премиер, след като неговото правителство беше свалено с вот на недоверие, иницииран от СДП - бивш участник в коалиционното правителство, и опозиционния Алианс за обединение на румънците (АУР).

"Илие Боложан трябва да понесе политическата отговорност за решението да назначи в ръководството на митниците лице, което е разследвано за престъпления, приравнени към корупционните деяния (...) Като се има предвид, че той лично се ангажира с това назначение без да се консултира или да вземе предвид коалиционните си партньори, уволненият премиер би трябвало веднага да прекрати изпълнението на длъжността ръководител на временното правителство и да посочи друг член на кабинета, който да поеме правомощията му", се посочва в съобщение на СДП.

Според социалдемократите "този случай е показателен за дългата серия от решения, взети еднолично от правителствения ръководител, чрез които Боложан подкопаваше систематично диалога и сътрудничеството в рамките на управляващата коалиция и което в крайна сметка доведе до уволнението му от премиерския пост".

След поредица от разногласия с премиера Боложан социалдемократите решиха в края на април да напуснат управляващата четирипартийна коалиция, лишавайки я от парламентарно мнозинство. След отказа на лидера на либералите да се оттегли от премиерския пост, последва вот на недоверие, който доведе до падане на кабинета му.