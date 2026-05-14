Невредими са миньорите, които бяха блокирани 16 часа в Северно Косово

Мина СНИМКА: Pixabay

Осемнайсет миньори останаха блокирани в продължение на 16 часа в подземна галерия в мина "Трепча" в Северно Косово заради сериозен технически проблем с електрозахранването, съобщи информационният портал "Телеграфи", като се позова на синдиката на миньорите.

По думите на синдикалния представител Гани Османи 18-те миньори са успели да излязат невредими от галерията, която е на около 800 метра под земята, след като електрозахранването на обекта е било възстановено за кратко, пише БТА. 

По-рано днес председателят на синдиката Ибрахим Йонузи съобщи, че при аварията първоначално са били блокирани 40 миньори, а 22-ма от тях са успели да излязат пеша.

Промишленият комплекс „Трепча“ беше една от най-големите компании в бивша Югославия и осигуряваше работа на над 20 000 работници в 40 мини и заводи за добив и преработка на олово, цинк и сребро.

