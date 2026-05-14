Отрицателни са пробите за хантавирус на 24-те под наблюдение във Франция

СНИМКА: Архив

Всички двайсет и шест души, които са под наблюдение във Франция за възможна инфекция с хантавирус, са дали отрицателни резултати, съобщи днес френската министърка на здравеопазването Стефани Рист, цитирана от Ройтерс и БТА. 

„Тези двайсет и шест души ще продължат да бъдат под медицинско наблюдение и да бъдат тествани три пъти седмично. Отсега нататък здравните власти няма да съобщават тези резултати, освен в случай на положителен тест“, заяви Рист в Туитър.

Хантавирусът се разпространява предимно от гризачи, но в редки случаи може да се предава между хора, като за това е необходим близък контакт.

 

