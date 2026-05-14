Терористите в Сирия и в редица африкански страни използват западно оръжие, доставено на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Дмитрий Любински, цитиран от ТАСС и БТА.

Според него „киевският режим оказва помощ на терористични групировки, включително в сахаро-сахелския регион“.

„Тази по същество престъпна дейност е свързана с масова незаконна продажба на западни оръжия и боеприпаси на ВСУ. Наличието им в терористични формирования е регистрирано в Буркина Фасо, Демократична република Конго, Мали, Нигер, Судан, Сомалия, Сирия, Централноафриканската република и Чад“, заяви заместник-министърът.