Рибарски мрежи спряха гръцка подводница по време на учение

Подводница тип 214 от състава на Военноморските сили на Гърция е попаднала в инцидент с риболовни мрежи по време на националните военноморски учения „КАТАИГИС 26" в района между островите Андрос и Тинос в Егейско море.

Първоначалните публикации в гръцките медии съобщиха, че витлата на подводницата са се оплели в мрежите на риболовен траулер, което е наложило изплуване на плавателния съд. По-късно обаче източници от гръцкия флот уточниха, че не става дума за сериозно заплитане, а за допир с риболовните мрежи, след който са били извършени необходимите проверки за безопасност.

Според информация на гръцките медии става дума за подводница от класа „Папаниколис", гръцката версия на германските подводници Тип 214. По данни на гръцките медии мрежите вероятно са докоснали корпуса на подводницата, без да засегнат витлото или задвижващата система.

На място са пристигнали водолази от Гръцката брегова охрана, които са извършили оглед на подводната част на кораба. След проверката е установено, че няма повреди, а екипажът е в добро състояние.

Подводницата впоследствие е продължила участието си в учението „КАТАИГИС 26". Инцидентът предизвика интерес в Гърция, тъй като подводниците Тип 214 се считат за едни от най-модерните и стратегически важни единици на гръцкия военноморски флот.