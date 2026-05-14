Безплатен вход за музеи и археологически обекти в Гърция на 18 май

Бойка Атанасова, Атина

Акрополът в Атина, Гърция СНИМКА: Pixabay

На 18 май 2026 г. Гърция ще отбележи Международния ден на музеите с безплатен вход за всички държавни музеи, археологически обекти и исторически паметници под юрисдикцията на Министерството на културата на Гърция. Тази година инициативата се провежда под мотото „Музеите обединяват света".

Освен свободен достъп до културните обекти, в различни градове на страната са организирани тематични екскурзии, лекции, концерти и образователни събития.

Сред най-посещаваните обекти с безплатен вход са Акрополът, Древната агора, Храмът на Зевс Олимпийски, Делфи, Древна Олимпия, Кносос и Микена.

Националният археологически музей ще предложи две специални тематични обиколки, „Цикладите: едно общество преди 5000 години" и „От Кносос до Микена", водени от археолози на музея. Участието е безплатно, но с предварително записване.

Свободен вход ще има и в Музеят на Акропола, където посетителите ще могат да се насладят и на мини концерти на пиано в рамките на фестивала Piano City Athens.

В Солун също са подготвени специални събития в Археологическия музей в Солун и Музея на византийската култура, включително лекции и музикални програми.

Организаторите напомнят, че за някои от тематичните обиколки и майсторски класове е необходима предварителна регистрация заради ограничения брой места.

Международният ден на музеите е една от редките възможности посетителите да разгледат безплатно едни от най-ценните археологически и исторически колекции в Гърция, от античните храмове до световно известните музеи.

