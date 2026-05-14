Тимчо Муцунски поиска среща с външната министърка Велислава Петрова

Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски е поискал официална двустранна среща с министъра на външните работи на България Велислава Петрова по време на предстоящата среща на външните министри на държавите членки на НАТО в Швеция (21-22 май). Това съобщи на пресконференция днес самият Муцунски в отговор на въпрос "дали има някакви шансове и очаквания в скоро време да има среща на правителствено ниво" с България по въпроса, „който най-много засяга" Северна Македония – промените в конституцията.

По думите на Муцунски искането му за среща с Петрова е „въпреки всичко, което се случи през последните няколко дни", а една от темите, които иска да обсъди с българския министър на външните работи, са „тези неевропейски условия, които се налагат на страната".

„Трябва да водим диалог, независимо колко сме съгласни (едни с други) и независимо колко диаметрално противоположни позиции имаме понякога по различни теми. Диалогът не е задължително да означава отстъпление. Това са две напълно различни неща", заяви Муцунски.

По думите му до този момент от София няма потвърждение за евентуална среща с Велислава Петрова, но той е оптимист, че ще има положителен отговор на искането му.

Първата среща на двамата министри на външните работи в Брюксел преди дни предизвика повишено напрежение в Северна Македония. За нея съобщи Велислава Петрова, която я определи като „хубава първа среща".

„България има ясно изградена позиция, която от 2022 г. не е двустранен въпрос, а въпрос на дискусия между ЕС и държава кандидат. И днес тази позиция беше препотвърдена. Радвам се, че по тази позиция има много широк политически консенсус в България", заяви в Брюксел на 11 май министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя изрази очакване Скопие да предприеме действия, които да покажат, че има политическа готовност да върви по своя европейски път напред и използва думата "северномакедонски", заради което посланикът на България в Северна Македония Желязко Радуков бе повикан на следващия ден в Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие, за да му бъде отправено устно възражение.

На 11 май в своя профил във Фейсбук Тимчо Муцунски написа, че двамата (с Велислава Петрова) не са имали "официална двустранна среща", а „кратък разговор в кулоарите на събитие, в присъствието на няколко колеги".

„Същевременно бих искал да напомня, че използването на термина „северномакедонец" по отношение на македонския народ е неточно и неуместно. Македонците са си македонци. Това не е въпрос на политика, а на елементарно уважение към идентичността и достойнството на един народ", написа тогава Муцунски.