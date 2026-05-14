Китай и САЩ единни – Иран не трябва да има ядрено оръжие (Обзор)

В Пекин Си Цзипин предупреди Тръмп за важността на Тайван

Размяна на ласкателства, разговори за войните в Иран и Украйна, предупредителен тон от Пекин по отношение на Тайван - така премина по-голямата част от визитата на Доналд Тръмп в Китай в четвъртък.

За срещата си с китайския лидер Си Цзинпин американският президент беше придружен от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, от министрите на войната и финансите Пийт Хегсет и Скот Бесент, както и от

17 шефове на техгиганти

Сред тях бяха Илон Мъск (“СпейсЕкс”, “Тесла”, Х), Тим Кук (“Епъл”), както и тайвано-американският бизнесмен и основател на Nvidia Дженсън Хуанг.

Именно неговото участие в делегацията на Тръмп беше особено очаквано предвид обтегнатите отношения между Китай и Тайван и ограниченията за чиповете на Nvidia. От една страна, техгигантът има забрана от САЩ да изнася най-усъвършенстваните си модели чипове към Китай, а от друга, Пекин наложи забрана на местни компании да купуват някои от наличните чипове поради опасения за сигурността. Наред с това повечето чипове на Nvidia се произвеждат в Тайван.

В крайна сметка визитата на Хуанг в Китай се оказа ползотворна, тъй като стана ясно, че сделка има. По-конкретно САЩ са разрешили на 10 китайски фирми

да закупят втория най-мощен чип

на Nvidia - модела H200.

Пред шефовете на техгигантите Си отбеляза, че вратата на Китай към бизнеса “ще се отваря все по-широко”.

Си не пропусна обаче да отправи предупреждение към Тръмп по отношение на Тайван. Китайският лидер посочи, че островът е “най-важният въпрос в китайско-американските отношения” и ако се подходи неправилно към него,

“двете страни ще влязат в сблъсък или дори в конфликт”,

което може да постави отношенията Пекин - Вашингтон в “изключително опасна ситуация”.

Двамата лидери обсъдили още Близкия изток, Украйна и Корейския полуостров. Според Белия дом Китай и САЩ са единодушни, че Иран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие. Позицията на Тръмп и Си съвпадала и по отношение на отварянето на Ормузкия проток, а наред с това Си подчертал, че е твърдо против милитаризацията на морската артерия. Било обсъдено и това Китай евентуално да закупи американски петрол, за да намали зависимостта си от Ормуз.

Китайският лидер също така изрази надежда, че Пекин и Вашингтон няма да попаднат в “капана на Тукидид” - термин във вътрешнополитическите анализи, който представя идеята, че когато една възходяща сила заплашва да измести утвърдена сила, резултатът често е война.

Тръмп отбеляза, че изпитва дълбоко уважение както към “великата страна Китай”, така и към “великия ѝ лидер”. Китаецът от своя страна заяви: “Можем да си помагаме и да допринесем и за благоденствието на целия свят”.

Си получи официална покана да гостува във Вашингтон на 24 септември

Неизменна част от всяка визита зад граница е храната. На Тръмп и на останалите гости бяха поднесени китайски деликатеси, сред които омар в доматена супа, хрупкави телешки ребърца, печена патица, задушени сезонни зеленчуци и бавно приготвена сьомга в горчичен сос.