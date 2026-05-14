Тръмп оставил тайно писмо за Ванс в Овалния кабинет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Писмо, в случай че нещо се случи с него, е оставил Доналд Тръмп на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

В него са описани инструкции какво да се прави, ако републиканецът бъде елиминиран в атентат или почине преди края на мандата си.

Информацията за писмото разкри висшият съветник на президента по контратероризма Себастиан Горка.

“В чекмеджето на бюрото в Овалния кабинет има писмо, адресирано до вицепрезидента, ако нещо се случи с Тръмп”, разказа Горка.

През януари републиканецът заяви, че е оставил много строги инструкции, в които се казва Иран да бъде взривен, ако аятоласите изпълнят заплахите си да го убият. Обаче тогава президентът не спомена нищо за писмо до Ванс.

