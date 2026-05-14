Нова хуманитарна флотилия за Газа тръгна от Мармарис

Нова флотилия за Газа, съставена от около петдесет лодки, напусна днес по обяд пристанището на югозападния турски град Мармарис, поемайки към ивицата Газа в опит да пробие израелската блокада и да достави хуманитарна помощ за палестинците там, съобщиха организаторите на инициативата, цитирани от Франс прес, турския вестник „Йени акит" и БТА.

„Около петдесет лодки напуснаха Мармарис преди около час. В момента те се насочват към Газа", заяви днес пред Франс прес Гьоркем Дуру, координатор на флотилията.

На пресконференция в Мармарис вчера Сеиф Абу Кишк от флотилията заяви, че в новата инициатива ще се включат общо 54 кораба и над 500 доброволци от различни страни, съобщи в. "Йени акит".

Това е третият опит за пробиване на блокадата на Газа от 7 октомври 2023 г. насам. Първата подобна флотилия бе организирана през октомври миналата година, но израелската армия се намеси и попречи на лодките с хуманитарна помощ да достигнат ивицата Газа. Тогава бяха арестувани повече от 450 доброволци, сред които бе и шведската активистка Грета Тунберг.

Втората подобна флотилия, натоварена с хуманитарна помощ за палестинците в Газа, отплава от Барселона на 12 април, опитвайки се да пробие израелската блокада, но на 30 април израелските сили спряха флотилията в международни води край бреговете на Гърция и задържаха 175 от активистите на борда ѝ. По-късно задържаните бяха прехвърлени на гръцкия остров Крит.