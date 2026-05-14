Протести в Куба след спирането на тока - хората дрънкат с тенджери и палят боклук по улиците

В кубинската столица Хавана избухнаха най-масовите протести от началото на енергийната криза. Дизелът свърши, а хората останаха без ток в продължение на 40 часа.

Куба е готова да разгледа предложената от Съединените щати хуманитарна помощ от 100 млн. долара, обяви министърът на енергетиката Висенте де ла О Леви, след като страната преживя най-тежкото прекъсване на тока от началото на американската петролна блокада през януари. "Нямаме абсолютно никакъв бензин, нито дизел, ситуацията е критична, защото не разполагаме с резерви", добави Висенте де ла О.

Тълпи разгневени кубинци се изляха по улиците, блокираха пътища с горящи купчини боклук, дрънкаха с тенджери и скандираха "Включете светлините!", съобщи БНР.

Родолфо Алонсо, държавен служител от Хавана, сподели пред Ройтерс:

"Протестираме за правото да имаме електричество. Нямаме ток повече от 40 часа. Живея в квартал с възрастни хора, повечето от тях са на легло. Има и много деца. Храната, малкото, която ни е останала се разваля в хладилниците. Решихме да излезем да протестираме, за да видим дали така ще ни пуснат тока. Поне за три часа".

От миналия декември само един руски танкер е доставил суров петрол на Куба.