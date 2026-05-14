Гонят за 5 г. мъж от Испания, убил котката на бившата си приятелка с ритници

Испански съд разпореди незабавното експулсиране на мъж, обвинен, че е убил котката на бившата си партньорка с ритници в град Торевиеха.

Случаят предизвика силно обществено възмущение в Испания, след като кадри от нападението бяха разпространени в социалните мрежи.

Според разследването мъжът с чуждестранен произход е действал с цел да причини психологическа болка на бившата си партньорка - форма на т.нар. „викарно насилие".

Съдът е постановил обвиняемият да бъде експулсиран от Испания за срок от пет години, съобщава ISBI.