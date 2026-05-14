Китайски служители по сигурността са блокирали въоръжен агент на Тайните служби на САЩ при посещението на Тръмп

Китайски служители по сигурността са блокирали въоръжен агент на Тайните служби на САЩ на събитие в четвъртък по време на посещението на президента Доналд Тръмп в страната, според представители на медиите на място.

Според репортери, агент на Тайните служби е бил спрян да влезе с оръжие по време на посещението на Тръмп и китайския президент Си Дзинпин в Храма на небето в Пекин в четвъртък. Инцидентът е предизвикал предполагаема „интензивна конфронтация", която е забавила влизането на мястото с повече от половин час поради разгорещени дискусии.

„Станахме свидетели на няколко интензивни конфронтации, откакто сме тук", пише кореспондент на Telegraph по повод ситуацията.

Белият дом не отговори веднага на искането на Fox News Digital за коментар по въпроса.

Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха в четвъртък в Пекин като част от двудневно държавно посещение, като Белият дом заяви, че лидерите са обсъдили Иран, енергийната сигурност, контрола върху фентанилите и достъпа до пазара.

Други видеоклипове, публикувани от репортери в социалните медии, показват, че пресата изпитва затруднения да следи Тръмп по време на срещите и събитията.

„Няколко пъти китайците се опитаха да попречат на американските репортери и служители да напуснат позициите си и да се присъединят към кортежа", каза кореспондентът на Telegraph по X.

Fox News Digital се свърза с Тайните служби за коментар в четвъртък.

Това не е първият път, когато избухва напрежение между Тайните служби и китайските служители по сигурността.

По време на посещението на Тръмп през 2017 г. възникнаха вълнения заради ядрената футболна топка - куфарче, в което се съхраняват инструментите, с които президентът може да нареди ядрен удар, съобщи Axios за първи път по това време.

Доклади по това време сочат, че когато американският военен помощник, носещ куфарчето, влязъл в Голямата зала, китайските служители по сигурността блокирали влизането му. Тогавашният началник на кабинета на Белия дом Джон Кели бил уведомен и се втурнал да ескортира помощника.

„Навлизаме", казал Кели, според Axios. След това китайски служител по сигурността сграбчил Кели, преди агент на Тайните служби на САЩ по сигурността да го повали на земята.

По-късно Тайните служби на САЩ отрекоха съобщенията за „справяне", като издадоха изявление относно X.

"Съобщенията за агенти на Тайните служби, които са се справили с представител на приемащата държава по време на посещението на президента в Китай през ноември 2017 г., са неверни", пише агенцията.

Източник каза пред Fox News, че по време на инцидента е имало леко блъскане.