Оневиниха бившата заместник премиерка на Великобритания Анджела Рейнър по данъчно дело

Бившата заместник премиерка на Великобритания Анджела Рейнър, влиятелна фигура в лявото крило на Лейбъристката партия, обяви днес, че е била „напълно оневинена" по дело, свързано с данъчни нередности, което я принуди да подаде оставка през септември. Това отваря пътя й за евентуална кандидатура за наследник на Киър Стармър на „Даунинг стрийт".

От няколко дни насам премиерът Стармър се бори да остане на власт след катастрофалните резултати на местните избори във Великобритания миналата седмица.

Анджела Рейнър, 46-годишна представителка на лявото крило на Лейбъристката партия, беше принудена да напусне правителството и постовете си в партията, след като призна, че е платила по-малко данък при покупката на жилището си. Правителственият съветник по етиката беше заключил, че тя е нарушила кодекса за поведение на министрите, пише БТА.

Днес тя съобщи, че британската данъчна администрация я е „освободила от обвинението, че умишлено се е опитала да избегна плащането на данъци. „Приветствам заключенията на данъчната администрация, която ме оневини за всякакви неправомерни действия", каза Рейнър в Екс. „Стремях се да платя точния размер на данъка (...) действах добросъвестно, основавайки се на експертни съвети, и данъчната администрация призна това", допълни тя.

Натискът върху Киър Стармър се засили в началото на седмицата, когато четирима държавни секретари подадоха оставка, а 86 лейбъристки депутати - от общо 403 - го призоваха да се оттегли. Въпреки това все още нито един депутат не е заявил официално, че ще се бори за лидерския пост в Лейбъристката партия.