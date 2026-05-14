Испанските ВМС разкриват седмично 50 кораба от руския сенчест флот

Испанските Военноморски сили идентифицират около 50 кораба от руския т. нар. сенчест флот всяка седмица във води близо до Канарските острови и Андалусия. Това показват данните от годишния доклад за националната сигурност, представен на Конгреса на депутатите.

В документа се посочва, че са засичани транзитно преминаващи плавателни съдове, които прехвърлят суров петрол и рафинирани продукти с руски, венецуелски и ирански произход и по този начин се заобикалят международните санкции, наложени на Русия. През последната година присъствието на руски кораби близо до бреговете на Канарските острови се е увеличило пет пъти, пише още в доклада.

Авторите на документа посочват, че на практика испанските Военноморски сили нямат право да предприемат действия срещу корабите от руския сенчест флот. Но предупреждават, че тяхното присъствие създава рискове от инциденти, замърсяване, повреда на подводната инфраструктура и евентуално, макар и малко вероятно, използване като платформа за изстрелване на дронове.

В доклада, посветен на националната сигурност, се посочва още, че сенчестият флот представлява платформа, от която Русия може да насърчава хибридни действия, способни да компрометират сигурността на стратегическата инфраструктура и маршрути, съобщава БНР.